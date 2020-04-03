

لا نقاش هذا الأيام في صفحات التواصل الاجتماعي بولايات بشار، تندوف، أدرار سوى عن سبب إسقاط ناحية الجنوب الغربي من برنامج وزارة الصحة و إدارة معهد باستور، بفتح فروع وملاحق لمعهد باستور، خاصة و أن الأمر من كان شأنه التخفيف عن الضغوط التي يعانيها ملحقة باستور بوهران، والسريع في الحصول على نتائج التحاليل.

لم يفهم من علّقوا أو تعاطوا من نواب برلمان ومنتخبون وممثلو المجتمع المدني و أطباء وغيرهم قرار إدارة معهد باستور فتح فروع في كل من وهران، قسنطينة، وورقلة، واستثناء ولاية بشار التي تشكل واجهة الجنوب الغربي، كما أنها تشكل واجهة كل المديريات الجهوية سواء كانت مدنية أو أمنية.

واعتبر هؤلاء أن بشار لو فتح بها ملحقة يمكن أن تشكل فرع احتياطي من شأنه التخفيف عن الضغط سواء عن المعهد المركزي بالعاصمة أو وهران، فضلا عن تقليص المسافة بين ولايات أدرار و تندوف وولاية وهران، سيما وأن معدل المسافة بينهما 1200 كلم، الأمر الذي من شأنه خلق تبعات سلبية من بينها "التأخر في خروج نتائج المشتبه فيهم".

وتعد منطقة الجنوب الغربي منطقة تواجد قطاع كبير من ساكنة ولايات الشمال الذين يشتغلون بالولاية، بما فيها العاملين بورشات المشاريع، خاصة و أن المرافق التي من شأنها احتضان هذه الملحقة متوفرة بكثرة سواء بعاصمة الولاية أو دوائرها.

وطالب هؤلاء من السلطات العليا في البلاد التفكير في فتح ملحقة في القريب العاجل، خاصة و أن الأمر يتعلق بإدارة "وباء عام" وأن فتحها من شأنه المساهمة في معالجة الكثير من المشاكل والتخفيف وسواء على مهنيي القطاع أو المشبته بإصابتهم أو أهاليهم.