سجلت بعد ظهر اليوم الجمعة في حدود الساعة 17 ساعة و40 دقيقة ثالث هزة أرضية بولاية باتنة بلغت شدتها 3.4 درجة على سلم ريشتر بولاية باتنة، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 6 كلم جنوب - شرق منطقة أولاد سلام بنفس الولاية.

وكانت الهزة الأولى قد سجلت على الساعة 12:24 وبلغت شدتها 3.2 درجة على سلم رشتر، حدد مركزها على بعد 4 كلم غرب أولاد سلام.

أما الهزة الأولى فسجلت صباح اليوم على الساعة 11:26 وبلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، حدد مركزها على بعد 4 كلم غرب أولاد سلام.