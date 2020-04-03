حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة السعودية مسؤولية انهيار أسعار النفط مؤخرا، وذلك بانسحابها من اتفاق أوبك+ بشأن إمدادات النفط، مؤكدا أنها تخطط للتخلص من منافسيها منتجي الغاز الصخري.

وفي اجتماع له مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، قال بوتين إن السعودية تخطط للتخلص من منافسيها من منتجي النفط الصخري، ما دفعها إلى القيام بزيادة الإنتاج لتخفيض سعر النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده تريد أن ترى تحركا مشتركا بشأن أسواق النفط العالمية وخفضا لإنتاج الخام بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

وأضاف بوتين "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وإن موسكو ستكون راضية عن سعر للنفط عند 42 دولارا للبرميل"، مبرزا أن أي تخفيضات في الإنتاج يجب أن تكون من مستويات الربع الأول، ولم يذكر نطاق أي تخفيضات قد تنفذها الشركات الروسية.