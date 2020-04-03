

افاد بيان رسمي صدر مساء اليوم عن ديوان ولاية تبسة بتاريخ 3افريل 2020 يحمل رقم 2 ان الولاية سجلت اول حالة ايجابية للاصابة بفيروس كرونا

البيان الذي تسلمت الخبر نسخة منه تضمن ان المعنية بالامر سيدة تبلغ من العمر 57سنة تقطن ضواحي مدينة تبسة توفيت مساء الخميس قبل ان تثبت نتيجة تحليل العينةايجابية الحالة للاصابة بفيروس كرونا .وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان السيدة لفظت أنفاسها الاخيرة بالمؤسسة الاستشفائية ببكارية بوقرة بولعراس مساء الخميس بعدما تعرضت لحالة مرضية مشكوك فيها افضت الى اجراءات طبية بالخضوع الى اشعة سكانير بعد فحص طبي بنقطة الاستعجالات بينت اصابتها بفيروس كرونا فيما أوضحت عيادة التصوير الطبي الخاصة ان المتوفاة اجرت السكانير في اجراءات وقائية عالية بالمحيط اثناء تواجد المرحومة بالعيادة الى غاية خروجها الى المستشفى.

واعقبت مديرية الصحة بتبسة البيان الثاني ببيان رقم 3 منذ قليل طمأنت فيه سكان الولاية بشأن استنفار وتسخير جميع الامكانات حاليا ومباشرة الجهات المعنية التحقيق التحفظي الوبائي لمحيط المتوفية وكل نقاط اتصالاتها قبل الوفاة داعية السكان الى الحيطة والحذر بالنظر الى كثرة نقاط تنقل السيدة قبل وفاتها وتطبيق اجراءات الحجر الصحي في اقصى المستويات



