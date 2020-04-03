قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية ،اليوم الجمعة، إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية، في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وحذر الحاكم من أن الناس سيلقون حتفهم في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

ويوم الخميس، طلب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "يمكن أن يكون وشاحا، شيئا صنعتموه في المنزل، منديلا".

وأضاف "لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية"، إذ أنه ليس مؤكدا أن هذه الأقنعة الطبية ستكون متاحة بكميات كافية إلى حين انتهاء الوباء.