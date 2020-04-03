تهطل، هذه الأيام، عشرات الأدعية من بشار على المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبد الرحمان لحفاية، ومستخدمي القطاع من عموم المواطنين بالولاية، خاصة الفقراء وذوي الحاجة والمعاقين والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا لما أصبحوا يتلقونه من معاملة حسنة وتسهيلات من طرف كل مستخدمي وكالة ولاية بشار وفروعها، فضلا عن الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى وضمان سلامتهم، لاسيما عند تنقلهم إلى مكاتب هذا الصندوق.

هذه الإجراءات والتدابير جاءت تنفيذا لخطة العمل التي وضعها المدير العام للصندوق، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.