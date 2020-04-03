أخطرت مديرية صندوق التقاعد بعنابة فئة المتقاعدين بضرورة التقيد بإجراءات الحجر المنزلي وعدم التنقل إلى مكاتبها والاكتفاء بالاتصال عن طريق الخط الأخضر المجاني 30 / 11، أو صفحة الصندوق بالولاية على شبكة التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”. كما خصصت مديرية الصندوق موقعين على شبكة الأنترنت لتمكين هذه الفئة من وضع ملفاتها أو الحصول على إجابات تخص استفساراتهم حول المنح أو أي انشغال آخر. للإشارة، تحصي الوكالة 95 ألف متقاعد على مستوى ولاية عنابة .