كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، أنه استنادا إلى مصادر رسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون و100 ألف شخص. وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا.

في الوقت نفسه، بلغ عدد الوفيات في إيطاليا 14 ألفا و681 وفي اسبانيا عشرة آلاف و935 ، وبلغ في الولايات المتحدة 6699 وفي فرنسا 6507 وفي بريطانيا أكثر من 3600.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكينز" وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في البلد منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406.

روحاني يعلن عن إجراءات جديدة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي".

وأضاف روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "ستعلن وزارة الصحة اليوم عن تفاصيل خطة التباعد الذكي، أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا".

ولفت روحاني إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي.

وشدد روحاني على ضرورة أن يعلم ويدرك الشعب بأن أي قرار تتخذه الحكومة مبني على أساس دراسات علمية دقيقة واستشارات مع أخصائيين.

إسبانيا: أكثر من 800 وفاة و7000 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس في البلاد أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت منذ أمس من 10935 إلى 11744 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بأكثر من سبعة آلاف حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، من 117710 إلى 124736.

مصر..معهد الأورام يغلق أبوابه بعد تسجيل إصابات بالوباء فيه

فتحت جامعة القاهرة تحقيقا بشأن إصابة 17 فردا من الطاقم الطبي في المعهد القومي للأورام بفيروس كورونا، كما عينت فريقين جديدين لمكافحة تفشي العدوى بالمعهد.

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، في بيان اليوم السبت، إن الجامعة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

وأكد علم الدين، أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط السبت، حيث سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يتم بعد ذلك تعقيمه يوميا وفقا لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 277 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب الفيروس في السلطنة منذ أمس، ولا يزال عدد ضحايا كورونا في البلاد على مستوى شخص واحد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بكورونا في حالة جيدة ومستقرة، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 61 شخصا.

شفاء حالتين في سوريا

قالت وزارة الصحة السورية اليوم السبت، انه تم تسجيل شفاء حالتين من الحالات الـ 16 المصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصبح عدد الحالات المتبقية 12 حالة، بعد وفاة حالتين سابقا.

وفي وقت سابق بدأ في مختلف أنحاء سوريا تطبيق قرار الحكومة بتمديد حظر تجول المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا حتى 06:00 من صباح اليوم التالي، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا

وكانت سوريا قد سجلت أول إصابة بكورونا في 22 مارس الماضي.

المغرب..53 إصابة جديدة

سجلت السلطات المغربية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة بلغ 844 حالة، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد عند مستوى الـ50، دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

وارتفع عدد المواطنين الذين أكدت الفحوصات عدم إصابتهم بالفيروس إلى 3182 شخصا، فيما استقر عدد المتعافين عند 59 شخصا.

ولا تزال جهة الدار البيضاء- سطات أكبر بؤرة للفيروس في المملكة بـ241 إصابة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (148) ومراكش-آسفي (139) وفاس-مكناس (121).

582 إصابة و9 وفيات جديدة بروسيا

أكدت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد الحالات الجديدة شهد انخفاضا بواقع 19 حالة عن اليوم السابق.

وأضاف البيان أن 52 شخصا غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي بعد تماثلهم للشفاء التام، لتصل بذلك حصيلة المتعافين إلى 333 شخصا.

وأشار البيان إلى أن معظم الإصابات (434) والوفيات (7) وحالات الشفاء (26) تم تسجيلها في العاصمة موسكو، تليها مقاطعة موسكو (49 إصابة و13 شفاء).

الصين تكرم ضحاياها وتنكس الأعلام

نظّمت الصين صباح اليوم السبت وقفة إجلال وطنيّة لثلاث دقائق، تخليدًا لذكرى وفاة 3326 شخصًا راحوا ضحيّة جائحة كورونا.

وعند الساعة 10,00 بالتوقيت المحلّي (03:00 بتوقيت الجزائر)، دوّت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم. وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفّين.

في مدينة ووهان البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، والتي انطلق منها الوباء وسَجّلت معظم حالات الوفاة، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا.

واجتمع الرئيس شي جين بينغ مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين، الذي يضم مقر السلطة، كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.

ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي المصابين إلى 10156، وأعلنت عن وفاة 177 شخصا.

ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى. وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات الرياضية والترفيهية والدينية. لكن العام الدراسي سيبدأ في 9 أبريل عبر الإنترنت.

وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أن سلطات البلاد مددت فترة الحجر المنزلي حتى 19 أبريل، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى.

الهند: ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس

سجلت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 68 حالة والإصابات إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أعلن فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، ظهر نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء "جائحة".

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

شفاء 11 حالة في الكويت

أكد وزير الصحة الكويتي شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93.

هذا وسجلت الكويت الجمعة أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال المؤتمر بشأن مستجدات كورونا تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

فرنسا: نسبة الوفيات جراء "كورونا" ارتفعت إلى 61 المائة

قالت مدير وزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون أن "عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 بالمائة ووصل إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 بالمائة إلى 82165 حالة"، مشيرا الى أن "عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو تسعة بالمائة إلى 64338 حالة يوم الجمعة.

أما إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة".

وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة.

وحسب حصيلة لوكالة "رويترز" فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا. وباستبعاد بيانات دور المسنين سجل عدد حالات الوفاة نتيجة كورونا في المستشفيات الفرنسية رقما يوميا قياسيا بلغ 588 حالة بزيادة 13 بالمائة ليصل إلى 5091.

ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا

كشف المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 17 حالة، عقب تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الواقع في العاصمة طرابلس والتابع لحكومة الوفاق الوطني، إن المختبر بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية (أي مصابة)، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية، ليصبج إجمالي الإصابات المؤكدة 17 حالة.

الولايات المتحدة تسجل حصيلة وفيات قياسية

أحصت الولايات المتحدة إلى غاية مساء الجمعة الماضيين 1480 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، في أسوأ حصيلة يومية تسجل في العالم.

ووفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" فقد تم تسجيل 1480 حالة وفاة بين الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس، والساعة نفسها من مساء أمس الجمعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي كورونا في الولايات المتحدة إلى 7406 أشخاص.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الـ 270 ألف مصاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وقال ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوفرة للعاملين في مجال الصحة.

مؤشرات إيجابية من أستراليا

أعطت أستراليا، اليوم السبت، مؤشرات أكبر على استقرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصا.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو 5 المائة في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 المائة.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.

إندونيسيا..زيادة حادة في الجنازات تثير مخاوف

أعرب حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن مخاوفه إزاء زيادة حادة في عدد الجنازات بالمدينة، مرجحا أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ربما تكون أكثر بكثير من المعلن عنه رسميا.

وتشير إحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر في جاكرتا، والتي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى أن ما يقارب 4400 عملية دفن جرت في مارس الماضي بالعاصمة الإندونيسية، ما يمثل زيادة نسبتها 40% مقارنة بأي شهر منذ يناير عام 2018 على الأقل.

إصابة 15 من الأطقم الطبية بمصر

قالت ريم عماد، مديرة المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والممرضين بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت عماد إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وأوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن"، أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة من مرضى الأورام بالمعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى التأكد من سلامة جميع الموجودين من الأطقم الطبية أو المرضى بالمعهد، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة.