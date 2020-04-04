فجرت بكين مفاجأة بإعلانها عن شفاء 94%من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين ذكرت فيها أن 1562 شخصا فقط ما زالوا في المستشفيات حاليا.

وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضا أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

وسجلت الصين اليوم السبت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مسجلة تراجعا فعرفت تسجيل 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.