ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رجلا مسنا يبلغ من العمر 106 أعوام شفي بعد 14 يوما من إصابته بفيروس كورونا وغادر المستشفى صباح اليوم السبت.

وكان الرجل قد دخل غرفة العناية المركزة في مستشفى فرقان بمدينة قم.

حالة الشفاء هذه لمسن تجاوز 100 عام هي الثانية من نوعها في إيران، إذ كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن تعافي سيدة مسنة تبلغ من العمر 103 أعوام في محافظة سمنان شمالي البلاد، ومغادرتها المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع، وبعد شفائها تماما من كورونا.