غادر المسافرون الـ157 الذين خضعوا للحجر الصحي، صباح اليوم، بفندقي "الياسمين" و"ليبيرتي إيكسبريس" في وهران اللذين قضوا فيهما 15 يوما، مباشرة بعد عودتهم في رحلة على متن طائرة تابعة لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية من مطار آليكانت بإسبانيا إلى وهران.

وأكد الأطباء الذين رافقوهم خلال مدة الحجر منذ 20 مارس الماضي، لـ"الخبر" أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كوفيد 19".

كما أكد مالك فندق "الياسمين" نبيل لوهيبي أن المسافرين الذين أقاموا عنده وعددهم 127 من مختلف ولايات الوطن، تلقوا كل الرعاية الواجبة، من إطعام وإقامة، "واستفاد المواطنون الذين يعانون من أمراض مزمنة من رعاية خاصة من طرف الفريق الطبي التابع للقطاع الصحي بوعمامة، الذي رافقهم طيلة إقامتهم في الفندق".

وقد وفرت السلطات المحلية لولاية وهران لهؤلاء المسافرين حافلات وسيارات لنقلهم إلى مقرات إقاماتهم في الولايات التي ينحدرون منها. وحضر العملية الأمين العام لولاية وهران، رفقة مصالح الأمن التي أشرفت على تسليم جوازات السفر لأصحابها، كما منح الأطباء المتابعون لهؤلاء العائدين من الخارج شهادات سلامة.

وتعتبر هذه العملية الثانية لتسريح المواطنين الخاضعين للحجر الصحي في وهران بعد تلك التي جرت يوم الخميس الماضي في مركب الأندلسيات السياحي.