غادر صباح اليوم بفندق قصر المنصور بمستغانم 251 مسافرا كانوا في الحجر الصحي كدفعة ثانية بعدما رفع الحجر الصحي عن 550 مسافرا قادمين من فرنسا و بريطانيا بعد انتهاء مدة الحجر المحددة بـ 14 يوما، وذلك في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة من اجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد وفرت السلطات المحلية 17 حافلة التابعة لشركة "سوتراز" بالمنطقة الصناعية بأرزيو لنقل مسافرون نحو مختلف ولايات الوطن .ومن جهتهم عبر عدد من الذين سرحوا من الحجر الصحي عن رضاهم لمجمل الخدمات المقدمة لهم من الرعاية الصحية و النفسية والإطعام ووسائل الترفيه.