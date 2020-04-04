قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "العالم يواجه عدوا غير مرئي، عدوا خفيا" في ظل تفشي فيروس كورونا منوها بإحراز بلاده تقدما في مجال استخلاص بعض الأدوية ولقاح ضد الفيروس.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة لمواجهة تفشي الفيروس في البيت الأبيض مساء الجمعة، "إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا. نتعامل مع عدو غير مرئي لكننا سننتصر عليه".

وتابع ترامب "إن التضحيات التي قدمناها وسنقدمها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ستنقذ حياة عدد لا يحصى من الأمريكيين .. نحن نسيطر على مصيرنا بشكل كبير يجب الحفاظ على أنفسنا وتطبيق طرق الوقاية والنظافة القوية، والبقاء في المنزل هي أكثر الطرق فعالية لكسب الحرب والهروب من الخطر".

وأضاف الرئيس: "نحن نعمل مع أفضل العلماء والأطباء والباحثين في أي مكان في العالم. نحن نتسابق لتطوير طرق جديدة للحماية من الفيروس، مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج كورونا والوصفات الطبية، ولقاح ضد الفيروس وأحرزنا الكثير من التقدم بخصوص ذلك".