أصدر ديوان والي ولاية تبسة صبيحة اليوم، البيان رقم 4 ، تضمن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كرونا لشخص يبلغ من العمر 58 سنة يقطن ببلدية تبسة اثبتت التحاليل بعد وفاته اصابته بكوفيد 19 .

وأشار البيان الذي تسلمت "الخبر" نسخة منه الى تسجيل ثالث اصابة بهذا الوباء ويتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 34 سنة يتواجد حاليا تحت اجراءات الحجر الصحي والرقابة الطبية المكثفة بقسم الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية بوقرة بولعراس ببكارية شرق عاصمة الولاية تبسة لتقلي العلاج وفقا لبرتوكول الادوية المعتمد من طرف الجزائر مؤخرا.

واختتم البيان بالإشارة، أن مصالح مديرية الصحة والسكان باشرت تحقيقا فوريا للكشف عن محيط احتكاك الحالتين واعطاء تعليمات صارمة للتبليغ وتطبيق الاجراءات الوقائية بصرامة.

تجدر الاشارة ان الولاية سجلت اول حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 57 سنة جارية التحقيقات بشأن نقاط ومحيط الاتصال بعدما تأكد وفاتها بفيروس كرونا مساء الخميس الفارط.