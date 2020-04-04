كشف يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء يوم الجمعة أن اليابان تلقت طلبات من 30 دولة من خلال القنوات الدبلوماسية لتزويدها بعقار أفيغان، وهو دواء للإنفلونزا طورته اليابان ومن المتوقع أن يعمل في معالجة فيروس كورونا.

وقال سوغا في مؤتمر صحفي "نحن ننسق لتوفير الكميات الضرورية (من الدواء) مجانا للدول التي تريده".

تم تطوير أفيغان من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة فوجي فيلم اليابانية. وبحسب ما ورد تخطط الحكومة الألمانية لشراء الدواء بكميات كبيرة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا "في ضوء الطلبات الواردة من دول أخرى، نخطط لتوسيع البحث السريري حول الدواء أثناء إجراء مشاورات معهم".

وأشارت التجارب في الصين إلى أن دواء أفيغان يمكن أن يلعب دورًا في تقصير وقت الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وصرح متحدث باسم الشركة يوم الاربعاء الفارط "ستجري التجربة على 100 مريض حتى نهاية يونيو".

وأضاف: "سنجمع البيانات ونحللها ونقدمها للموافقة عليها بعد ذلك".

وقال المتحدث إن الدواء سيعطى لمدة أقصاها 14 يوما لمرضى فيروس كورونا تتراوح أعمارهم بين 20 و 74 عاما المصابين بالالتهاب الرئوي الخفيف.