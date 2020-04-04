أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم، تعليمة تضمنت قائمة نشاطات تجارية سيسمح لأصحابها بمزاولة العمل بعد أن كانت معلقة بحكم الحجز المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:

- صيانة السيارات والـمركبات والآلات والمعدات الفلاحية، وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات.

- تجارة قطع غيار السيارات.

- اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية.

- نشاطات بيع وتوزيع الـمدخلات الفلاحية.

- نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات وبيع الأسماك.

- تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات.

- الـمكاتب البيطرية الخاصة.

- تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال.

- إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية.

- تجارة بيع الخردوات والعقاقير الـمنزلية بالتجزئة.

- بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة.

- تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة.

- الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس.

وختمت التعليمة أنه "مع مراعاة الإجراء الذي يُمدد فترة الحجر الـمفروضة على الـمواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات، يُترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لـممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشّل النشاط الاقتصادي للبلاد".