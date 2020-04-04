أعلنت وزارة الثقافة، أن التراخيص التي أصدرتها مديرية تطوير وترقية الفنون والآداب لوزارة الثقافة لصالح المنتجين بغرض التصوير السينمائي والأفلام الوثائقية، تم تجميدها إلى غاية رفع الحجر الصحي.

وأوضح بيان للوزارة اليوم السبت " كل منتج يخالف هذه التعليمات، سيضع الممثلين والتقنيين في وضعيات غير قانونية و يعرضوهم لخطر الإصابة بوباء كورونا، هو وحده من يتحمل المسؤولية ويضع نفسه تحت طائلة القانون والمساءلة".

ودعت وزارة الثقافة كل الفاعلين في مجال السينما بضرورة الالتزام الإجراءات تفاديا لكل ما يمكن أن يحدث في هذه الظروف الصعبة والحساسة.