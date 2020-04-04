ضبط حراس الحدود والدرك الوطني، 147,5 كلغ من الكيف المعالج، بالنعامة و 115,5 كلغ بتلمسان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان صدر اليوم السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بغليزان، أوقفت تاجري مخدرات بحوزتهما 22.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس الحدود 4700 قرص مهلوس كانت بحوزة تاجر مخدرات بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الجلفة وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، ستة أشخاص بحوزتهم أربع بنادق صيد بدون رخصة، في حين تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 2580 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة.