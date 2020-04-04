كشف مدير الصحة لولاية عنابة، اليوم، انه من المرتقب ان يدخل حيز الخدمة الخميس القادم، مخبر محلي للتحاليل و الكشف عن فيروس كورونا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة، ما سيسمح بتطوير عملية الفحوص والتحاليل على مستوى الجهة الشرقية الحدودية.

وأضاف مدير الصحة عبد الناصر دعماش، ان المخبر الجديد الموجهة لإجراء تحاليل المشتبه في اصابتهم بالفيروس الكورونا، تم تزويده بتجهيزات متطورة وتحت إشراف أخصائيين وأساتذة في تخصص الميكروبيولوجيا.

المخبر الجدد من شأنه تخفيف الضغط على معهد باستور بالجزائر العاصمة و قسنطينة . و سيساعد على تسريع عملية الكشف المبكر ومحاصرة فيروس كورونا عبر كافة تراب ولاية عنابة.

وأضافت مصادر أخرى، ان فتح فرع للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا في عنابة، توجه جديد تسعي من خلاله السلطات تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنصح الدول التي تعاني من جائحة كوفيد 19 ، بتوسيع قدراتها في اجراء تحليل عينات لأكبر عدد ممكن من المشتبه فيهم بالإصابة من اجل احتواء الوضع في أسرع وقت والقضاء على انتشار الوباء.

للإشارة فان ولاية عنابة، سجلت عشية أمس، حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، تخص طبيب جراح يعمل بمستشفى في بلدية بوشقوف التابعة لولاية قالمة، ما يرفع عدد الاصابات المؤكدة بالولاية الى ثماني حالات مؤكدة، منهم ثلاث حالات تماثلت ل لشفاء في حين لا تزال خمس حالات تحت الرعاية الطبية بمصلحة الامراض المعدية بمستشفى ضربان بعنابة.