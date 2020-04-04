سجلت صبيحة اليوم أول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية ميلة، بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي خضع لها أحد الأشخاص إيجابية.

و حسب مصادر متطابقة فإن المصاب تاجر جملة الخضر و الفواكه من مدينة شلغوم العيد، و يبلغ من العمر 60سنة. كان قد توجه الى بوفاريك لاقتناء البرتقال.

المصاب نقل الى مستشفى هواري بومدين أين تمت معاينته، ليوجه بعد ان ظهرت عليه أعراض كورونا الى المركز المخصص بمستشفى وادي العثمانية، أين خضع للتحاليل التي تبين أنها إيجابية.

و حسب المصادر ذاتها فإن المصاب يخضع حاليا للعلاج.

و تفيد مصادر "الخبر" أن التحقيقات الوبائية جارية الآن في محيط المصاب و كل الأشخاص الذين احتكوا به.