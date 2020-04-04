أفادت خلية الإعلام والاتصال بولاية بسكرة بأنه تم اليوم السبت رفع الحجر الصحي عن 19 شخصا عادوا إلى أرض الوطن قدوما من دولة تونس وذلك بعد انقضاء مدة الحجر المقدرة بـ14 يوما في إطار التدابير الوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ذات المصدر أن عملية تسريح هؤلاء الأشخاص الذين قضوا فترة الحجر الصحي بالمركب المعدني سيدي يحيى بالقطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية جاءت عقب التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس بعد خضوعهم لفحص صحي شامل.

وكانت السلطات المحلية قد وضعت هؤلاء المواطنين المقيمين بولاية بسكرة والذين دخلوا التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية التونسية في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم من الجائحة المنتشرة عالميا و ضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .