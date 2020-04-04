دعت وزارة المالية اليوم السبت الجمعيات ذات الطابع الإنساني أو الخيري المعتمدة قانونا و كذا الهلال الأحمر الجزائري إلى التقدم إلى مديريات الضرائب الولائية و إلى مفتشيات أقسام الجمارك للاستفادة من الإعفاءات التي يتضمنها التشريع فيما يتعلق بأعمال التضامن.

و في بيان لها، ذكرت الوزارة أنه "بالنسبة لأعمال التضامن، يتعين التذكير بأن التشريعات الجبائية و الجمركية السارية تقضي بأن الجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المعتمدة قانونا، إلى جانب الهلال الأحمر الجزائري، تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص البضائع المرسَلة إليهم في شكل هبات، والمخصصة للتوزيع المجاني للأغراض الخيرية أو الطبية".

و على هذا الأساس، دعت الوزارة الجمعيات المعنية لـ" التقرب من مديرية الضرائب للولاية (المديرية الفرعية للعمليات الجبائية) التي ينتمي إليها مقرها الرئيسي، للحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بتقديم قائمة السلع التي من أجلها تطلب الإعفاء".

علاوة على ذلك، يتعين على الجمعيات المعنية التقدم أمام مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليمياً، من أجل الحصول على إذن الجمركة مع الإعفاء من حقوق الاستيراد، بتقديم تعهد خطي يحدد وجهة هذه السلع حيث تستفيد عمليات جمركة هذه السلع من إجراء معجَّل.

و لمزيد من المعلومات، دعت الوزارة الجمعيات المعنية للتقرب من مصالح الضرائب والجمارك المختصة إقليميا.