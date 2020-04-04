مكنت معلومات موثوقة حصلت عليها مصالح أمن ولاية تندوف في حجز حوالي 80 طن من المواد الغذائية عجائن مختلفة من نوع" سيم" كانت موجهة للتهريب و المضاربة.

وحسب ما ورد الخبر، فإن (فرقة البحث و التدخل) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قامت باستغلال معلومة أمنية مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا بتخزين مواد غذائية داخل مستودع لغرض تهريبها بحكم أن ولاية تندوف منطقة حدودية ، على إثر ذلك باشرت مصالح الأمن مداهمة المستودع (رفقة صاحبه) استنادا إلى إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، أين تم العثور على هذه المواد المحجوزة.

وكشف مصدر مطلع للخبر إن مر صاحب السلع موقوف حاليا بمقر الأمن الولائي لغرض استكمال التحقيق معه و انجاز ملف قضائي ضده و تقديمه أمام العدالة ، فيما باشرت مصالح الجمارك تحويل السلع (المواد الغذائية) إلى مقر مفتشيه أقسام الجمارك لغرض جردها و تحديد قيمتها الجمركية