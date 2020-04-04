غادر يومي الجمعة والسبت 331 شخصًا فندقي "الزيانيين" و"رونيسانس" (تلمسان) بعد مكوثهم فيهما لمدة 14 يومًا في إطار تدابير الحجر الصحي إثر إعادتهم من فرنسا والمغرب حسبما لوحظ .

وقد رفع الحجر الصحي أمس الجمعة عن مجموعة أولى مكونة من 81 شخصا تم إيواؤهم بفندق "الزيانيين" بعد عودتهم من المغرب. وقد كانت ظروف الإقامة جيدة للأشخاص الذين وضعوا تحت الحجر الصحي و المنحدرين من 20 ولاية ولم يتم تسجيل أي حالة إيجابية لكوفيد 19، وفقًا لمصادر صحية.

كما أنهت مجموعة ثانية تضم 250 شخصا أعيدوا من فرنسا حجرها الصحي اليوم السبت بفندق"رونيسانس" وهذا بحضور السلطات المحلية. كما تم تسخير حافلات لنقلهم إلى 34 ولاية من البلاد.