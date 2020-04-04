ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 130 وفاة، حسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار.

وكشف نفس المتحدث أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت الحالات المؤكدة إلى 1251 حالة بعد تسجيل 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث يلاحظ تراجع العدد اليومي للإصابات بعدما كان حوالي 130 حالة في اليومين الماضيين.

وحسب فورار فإن الفيروس انتشر في 43 ولاية بعد تسجيل حالة جديدة بميلة، كما ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 90 بعدما كان 61 حالة أمس.

وأضاف فورار أن 626 مريضا يخضع للبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.