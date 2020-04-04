ستصل يوم غد الأحد أول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الجزائر العاصمة قادمة من مدينة شانغهاي (الصين)، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الوزير الأول.

وأكد ذات المصدر أن "هذه الطلبية الأولى التي قدمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات، تتكون من 8.5 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100.000 كمامة مُرشحة من نوع "اف اف بي 2" (FFP2).

وسيكون الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد حاضرين لاستلام هذه الطلبية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقاء مع الصحافة، أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.