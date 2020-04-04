كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن الجدول الزمني للدروس النموذجية الخاصة بالفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 لتلاميذ الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي.

وحسب الوزارة فإن بداية البث سيكون غدا الأحد على قنوات التلفزيون العمومي.

وسيستفيد تلاميذ الثالثة ثانوي من ساعة ونصف أسبوعيا من الدروس موزعة على أيام الأحد، الأربعاء والسبت.

أما تلاميذ الرابعة متوسط فستبث البرامج الخاصة بهم (ساعة ونصف أسبوعيا) أيام الإثنين، الخميس والجمعة.

وبالنسبة لتلاميذ الخامسة ابتدائي فيستفيدون من برامج الدعم المقدرة بساعة أسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة.