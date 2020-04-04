أعلن الدفاع المدني الإيطالي السبت تراجع عدد الإصابات التي تستدعي إخضاعها إلى العناية المشددة لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها في21 فبراير.

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة انخفاضا من 4068 في السابق.

وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي "هذا خبر مهم لأنّه يتيح لمستشفياتنا أخذ نفس. هذه أول مرة ينخفض فيها العدد منذ بدأنا إدارة هذه الأزمة".

ووصل عدد الوفيات جراء الوباء السبت إلى 15362 وذلك عقب تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، في زيادة أقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و 632 من 119 ألفا و 827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة عن الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار. كما تم إعلان شفاء 20996 شخصا السبت مقابل 19758 في اليوم السابق.