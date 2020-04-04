تمكنت المصالح الأمنية المختصة مساء اليوم السبت بوهران من توقيف شخص يعد الفاعل الرئيسي في قضية التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي الجزئي الذي يندرج في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المتفشي في العالم، حسبما علم من ذات الهيئة الأمنية.

ويتعلق الأمر بشخص متقاعد يبلغ سنه 64 عاما بينت التحريات ضلوعه في التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي الجزئي والذي تسبب في خروج مجموعة من المواطنين خلال الفترة الليلية من يوم الجمعة بحي 2000 مسكن ببلقايد ببلدية بئر الجير (شرق وهران) أين تجمعوا قبل السير في شوارع الحي مرددين عبارات "دينية" (تهليل وتكبير).



وكانت هذه الحادثة قد تم تداولها من خلال "فيديو" عبر وسائط التواصل الاجتماعي أين نجم عنها تنديد واستنكار واسعين من قبل العديد من المواطنين الذين شجبوا هذا السلوك الذي يشكل خطرا على الصحة العمومية لا سيما في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا من خلال مثل هذه التجمعات.



ومن المرتقب تقديم هذا الشخص أمام العدالة، حيث سيتم متابعته بتهم التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي المؤقت الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي ورد على شكل مرسوم رقم (70\20) والمحدد لقواعد تطبيق تدابير الحجر الصحي تماشيا وجهود حماية المواطنين من هذا الوباء.



كما سيتابع أيضا بتهمة التجمهر دون رخصة وتهديد سلامة الصحة العمومية وفق ما أشار إليه نفس المصدر مضيفا أنه يتم مواصلة التحقيق في هذه القضية.