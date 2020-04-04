قامت الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك), يوم الخميس الفارط, بوضع حيز الخدمة بنجاح, انبوب الغاز "ج ر 7" (GR7) الرابط بين المنيعة (ادرار) و حاسي الرمل (الاغواط), حسبما افاد به اليوم السبت بيان للشركة.

وجاء في البيان أن " سوناطراك قامت يوم 2 افيل 2020 بنجاح بوضع حيز الخدمة انبوب الغاز "ج ر 7/48" (على طول 344 كم) الذي عتبر امتدادا للخط "STC GR5" والرابط بين المحطة رقم 4 بالمنيعة والمحطة رقم 7 بحاسي الرمل".

و جرت اشغال الانجاز في ظروف جيدة, حسب ذات البيان, الذي أوضح انه تم انجاز هذا المشروع لاستقبال الكميات المجمعة من الحقول الجديدة بالجنوب الغربي (حاسي موينة +جنوب و شمال+ و حاسي باحمو) و نقله الى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

و ذكرت شركة سوناطراك ان هذا الخط هو ثمرة اتحاد شركات 100 بالمئة جزائرية بحيث أوكل انجاز هذا المشروع كليا لشركات وطنية وهي وسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات. و تم تصنيع الأنابيب من طرف الجزائرية لصناعة الأنابيب في حين تكفل بمتابعة مسار التصنيع شركة الأشغال النفطية الكبرى.

وسيسمح هذا الخط الذي تقدر طاقته ب 4مليار م3 قياسي سنويا برفع قدرة سوناطراك في مجال الغاز الطبيعي في نظام النقل عن طريق انبوب الغاز رقان - حاسي الرمل ليصل الى حوالي 13 مليار م3 قياسي سنويا.