أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط اليوم السبت في بيان له عن اعتماد إجراءات جديدة في إطار مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 على مستوى هياكله.

وجاء في البيان أنه "حرصا على الحفاظ على جودة الخدمات لزبائنه خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها والتي تفرض عراقيلا على الجميع, اتخذ الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك جملة من الإجراءات الجديدة لضمان استمرار الخدمة العمومية البنكية عبر كامل وكالاته دون تعريض صحة زبائنه وعماله للخطر".

وفي هذا الإطار قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك تحديد أسقف جديدة لعمليات السحب والدفع باستعمال البطاقة وكذا فترات هذه العمليات.

وهكذا تم تحديد أقصى مبلغ للسحب عن طريق الموزعات الآلية باستخدام بطاقة التوفير ب 20.000 دينار في الاسبوع.

وبالنسبة للبطاقات البنكية المشتركة الكلاسيكية فقد حدد سقفها ب50.000 دينار في الأسبوع بالنسبة للسحب عن طريق الموزعات الآلية وب 100.000 دينار في الأسبوع بالنسبة للدفع. وبالنسبة للبطاقة البنكية المشتركة "الذهبية" فقد حُددت الاسقف ب 80.000 دينار في الأسبوع بالنسبة للسحب من الموزعات الآلية و150.000 دينار في الأسبوع عند الدفع.

وفي هذا السياق يُطمئن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك المواطنين بخصوص وفرة السيولة، مشيرا الى ان الموزعات الآلية والشبابيك الالية يتم تزويدها بصفة منتظمة وأن هناك عمال يسهرون على حسن سيرها.

ويُذكر البنك أيضا انه "فور بداية هذه الازمة الصحية وفي إطار مكافحة كوفيد-19 تم اتخاذ إجراءات ترمي الى حماية الزبائن والمستخدمين على مستوى الوكالات".

وأكد البيان إلى أن " الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك وإذ يُطمئن بخصوص توفر عمليات السحب والدفع يجدد نداءه للزبائن ويدعوهم الى تفضيل استعمال بطاقات السحب البنكية المشتركة على مستوى الموزعات الآلية للنقود وكذا الدفع عن طريق نهائي الدفع الالكتروني".

وأضاف ذات المصدر ان "البنك لن يذخر أي جهد وسيتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرار خدماته خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها بلدنا".