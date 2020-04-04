قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الأسوأ لم يأت بعد” في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي وباء كورونا. وأضاف، خلال تقديمه يوم الجمعة تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس، أنه “توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 إلى جميع مواقع النزاع”. وقال “أظهر الفيروس سرعة انتقاله عبر الحدود وتدمير الدول وقلب نمط حياة الناس. الأسوأ لم يأت بعد”. وأشار غوتيريش إلى تعبير “عدد كبير من أطراف النزاع” عن موافقتهم على وقف الأعمال العدائية، لاسيما في “الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وميانمار والفلبين وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن”، لكنه تأسف على وجود “هوّة شاسعة بين الأقوال والأفعال”، كما أشار إلى حالات “تصاعدت فيها النزاعات”.