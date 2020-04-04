أعلن رئيس البيرو، مارتين فيزكارا، أن بلاده ستتبنى إجراء جديدا قائما على نوع الجنس لمنع انتشار وباء كورونا. وقال فيزكارا إنه بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد البيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب ألا يكون في الشوارع، وذلك ابتداء من أول أمس الجمعة، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية. وأوضح رئيس البيرو أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام “الاثنين والأربعاء والجمعة” فقط، بينما في أيام “الثلاثاء والخميس والسبت يسمح للنساء بالحركة فيها فقط”، وهذا لتجنب انتشار فيروس كورونا في البلاد. ومن المقرر أن يستمر العمل بإجراء الحجر الصحي القائم على نوع الجنس في البيرو حتى يوم الأحد 12 أفريل. وكانت الحكومة البنمية قد بدأت تقييد الحركة في الشوارع حسب الجنس، يوم الأربعاء الماضي، بحجة أن الإجراء يحث الناس على العودة إلى ديارهم.