يتفاعل الجزائريون يوميا ولحظة بلحظة مع أخبار انتشار فيروس كورونا، وكشف بعضهم، بلسان الملاحظ، أن الفيروس زاد من درجة النظافة المنزلية وفي التطهير والتعقيم والحرص على نقاوة المحيط العام والبيئة، كما كشف عن طمع بعض التجار واستغلالهم البغيض للزبائن، حتى في وقت الأزمات العصيبة وليس فقط في المناسبات الدينية، برفع الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكية وبتسويق في بعض الأحيان منتجات فاسدة أو لا تتطابق مع المواصفات الصحية، وأن “الوباء” غيّر وعدّل كثيرا من سلوكياتنا نحو الأفضل وأكسبنا ثقافة صحية وقائية بالغة الأهمية، رغم وجود استثناءات من بعض المواطنين ممن لا يلتزمون بالإرشادات الصحية وكان يكفي فقط الالتزام بها لحماية صحة الجميع.