تضاعفت حالات الإصابة بوباء داء كورونا من حالة وحيدة طيلة الأيام الفارطة إلى أربع حالات مؤكدة حسبما أعلنت عنه مصالح الولاية هذه الليلة بعد إجتماع خلية الأزمة المكلفة بالمتابعة والوقاية من إنتشار هذا الفيروس برئاسة والي الولاية عبدالقادر برادعي .



وأشارت ذات المصالح إلى تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة خلال اليومين الأخيرين ليصبح العدد الإجمالي للإصابات أربعة حالات يتم التكفل بهم صحيا من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي لمستشفى احميدة بن عجيلة بالأغواط .