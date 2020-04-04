فتحت مساء اليوم المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ظروف و المتسبب في مقتل شخص عثر عليه مقتولا وملقى بأحد الاحراش بالطريق الترابي المؤدي لسد تلسديت غير بعيد عن مقر بلدية الأصنام.



وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية تدخلت اليوم 04/04/2020 على الساعة13سا50د اسعافات المركز المختص تيكجدة من اجل نقل جثة بالطريق الريفي المؤدي الى سد السماش المكان المسمى تلسديت بلدية الاصنام دائرة بشلول،



الضحية من جنس ذكر مجهول الهوية سنه بين 45 الى55 سنة مصاب بطعنتين على مستوى القلب وقد تم نقله من طرف الحماية المدنية الى مستشفى البويرة باتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة .