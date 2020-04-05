كشفت وازرة الصحة، عن قرار بنقل المصابين بفيروس "كورونا" من المستشفيات نحو فنادق خاصة، حسبما أكده مساء اليوم السبت الوزير عبد الرحمان بن بوزيد.

وفي تصريح خص به التلفزيون العمومي، قال الوزير، أن مصالحه وضعت خطة تبحث من خلالها ضمان معالجة أكبر عدد من المصابين، وذلك، من خلال نقلهم نحو فنادق خاصة.

مشيرا إلى أن وزارته، تسعى لإخراج المصابين من المستشفيات نحو الفنادق الخاصة، تفاديا للحجر المنزلي، باعتبار أن المواطن لا يلتزم بالتعليمات وهو ما يهدد بنقل العدوى إلى الآخرين.