أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن انشاء قنوات تعليمية تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم عن بعد لبث حصص تعليمية لفائدة تلاميذ جميع لمستويات المراحل التعليمية الثلاث عبر اليوتوب ابتداء من اليوم الأحد.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن هذه القنوات ستشمل حصص تعليمية ستخص الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020.

ونشرت وزارة التربية عناوين القنوات التعليمية التي تبث عبر قنوات اليوتوب حسب المستوى التعليمي كالتالي:

عناوين القنوات التعليمية حسب المستوى التعليمي:

1 ابتدائي

https://www.youtube.com/channel/UCFxdmXNmeISVC02G6fJBK3Q

2 ابتدائي

https://www.youtube.com/channel/UCKylPQ-H9jmgLkMeNeUX_1Q…

3 ابتدائي

https://www.youtube.com/channel/UCgpEaPbmFL1kHQi_POnFDkQ…

4 ابتدائي

https://www.youtube.com/channel/UC3iDRxMH0vOoIx1XPwessww/

5 ابتدائي

https://www.youtube.com/channel/UC3-wr57eBsr-ZwQB4BmsE_g

1 متوسط

https://www.youtube.com/channel/UCyZ9P2pxOAYaG_dt0UwSk5w…

2 متوسط

https://www.youtube.com/channel/UCHKTovqz5U_mPaWxcDCFB6w

3 متوسط

https://www.youtube.com/channel/UCS3Le_bW8f1nP6r2PfWsh6Q

4 متوسط

https://www.youtube.com/channel/UC52fCowjQapOX1HOEzaIMUA

1 ثانوي جذع مشترك آداب

https://www.youtube.com/channel/UCOjjpKFWoTOXhgEywiEQxXg

1 ثانوي جذع مشترك علوم

https://www.youtube.com/channel/UCJ2KqRL_yxfCs3628D7qCwQ…

2 ثانوي آداب وفلسفة

https://www.youtube.com/channel/UC6QLf9Ymrzbu2u99yqxwZ_w

2 ثانوي لغات أجنبية

https://www.youtube.com/channel/UC6QLf9Ymrzbu2u99yqxwZ_w

2 ثانوي علوم تجريبية

https://www.youtube.com/channel/UC3jsn0ke7tI-WQc8xfHuh1g

2 ثانوي تسيير واقتصاد

https://www.youtube.com/channel/UC3jsn0ke7tI-WQc8xfHuh1g

2 ثانوي رياضيات

https://www.youtube.com/channel/UC529QRP3m0tCGrLBgFYRSew

2 ثانوي تقني رياضي

https://www.youtube.com/channel/UC529QRP3m0tCGrLBgFYRSew

3 ثانوي آداب وفلسفة

https://www.youtube.com/channel/UCQLM9s3Z7rqKmlXp9HzdlJQ

3 ثانوي لغات أجنبية

https://www.youtube.com/channel/UCQLM9s3Z7rqKmlXp9HzdlJQ

3 ثانوي علوم تجريبية

https://www.youtube.com/channel/UCMkBQqN9RIXfUH3N_rX7yGA

3 ثانوي تسيير واقتصاد

https://www.youtube.com/channel/UCMkBQqN9RIXfUH3N_rX7yGA

3 ثانوي رياضيات

https://www.youtube.com/channel/UCMHSrEZcZpywTzbw13_eZ9w…

3ثانوي تقني رياضي

https://www.youtube.com/channel/UCMHSrEZcZpywTzbw13_eZ9w…