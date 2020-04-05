تظهر آخر الأرقام والإحصاءات حتى اليوم الأحد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليون و200 ألف مصاب، وتسجيل نحو 65 ألف حالة وفاة في مختلف بلدان العالم.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ 311 ألف مصاب، وهو أكثر من ربع عدد المصابين بكورونا في العالم أجمع، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 8488 شخصا حتى الآن.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي هناك أكثر 15300 شخص، وتم تسجيل 126 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتليها فرنسا حيث سجلت أكثر من 7500 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة سجلت بريطانيا أكثر من 4300 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة، تليها إيران بأكثر من 3200 حالة وفاة ونحو 56 ألف إصابة.

ويظهر التغير التصاعدي المستمر في الإحصاءات والأرقام، ارتفاعا سريعا في عدد الوفيات والإصابات وفي انتشار الفيروس، الذي تفشى في 181 بلد ومنطقة في العالم.

81 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

كشفت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الكوية الجنوبية أنّ "كوريا الجنوبية سجّلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت في بيان، إلى "وفاة 6 أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 183 حالة. كما أنّ 138 شخصًا تعافوا خلال يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 6.4 ألف حالة".

تسجيل 30 حالة جديدة في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بر الصين الرئيسي "تشخيص 30 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد"، ارتفاعًا من 19 حالة في اليوم السابق، مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج بالإضافة إلى حالات عدوى محلية.

وأوضحت في بيان، أنّ "من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج". ويوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3329 حالة.

أستراليا..معدل الإصابات اليومية يتراجع

قال عدد من مسؤولي الصحة الأستراليين، إنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد، ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملا ببدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، وأضاف "نريد أن نكون متفائلين، ولكن عدم المبالغة في الأرقام".

لكن وزير الصحة، جريج هنت، حذر أمس السبت من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بـ181 حالة خلال الـ24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أستراليا، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 34 حالة.

102 إصابة جديدة في تايلاند

أكدت وزارة الصحة العامة في تايلاند "تسجيل 100 وحالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وثلاث حالات وفاة أخرى".

وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة، فيما توفي 23 شخصًا في البلاد منذ ظهور الفيروس لأول مرّة في جانفي الماضي.

الكويت: شفاء 6 مصابين بالوباء

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، انه تم شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، وهم خمسة مواطنين ومقيم واحد، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 99 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أعلنت وزارة الحصة أمس تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 417 حالة.

كورونا يغزو مخيمات اللاجئين في اليونان

أشارت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأحد، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة أفغاني من ساكنيها عمره 53 عاما بفيروس كورونا.

ويعيش الرجل الأفغاني المصاب مع أسرته في مخيم "مالاكاسا" مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين، وقد تم نقله إلى مستشفى في أثينا، وسيتم إجراء الفحوص لمخالطيه.

وفرضت السلطات الحجر الصحي، الخميس الماضي، على مخيم "ريتسونا" في وسط اليونان، بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن المخيم في "مالاكاسا"، التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أثينا، سيوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مضيفة أنها ستعزز قوات الشرطة التي تحرس المخيم.

21 إصابة جديدة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان "تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 298 وعدد الوفيات 2"، لافتةً إلى أنّ "61 حالة قد تماثلت للشفاء".

وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات".

العاهل المغربي يعفو عن 5654 سجينا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 5654 سجينا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".

كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات " للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة المغربية، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 919 حالة، والوفيات إلى 59 ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة.