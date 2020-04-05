في الوقت الذي لا تزال فيه جائحة كورونا تجتاح العالم بأكمله مخلفة ضحايا في 181 دولة في العالم، إلا أنه ما يزال هنالك 17 بلدا خاليا تماما من هذا الفيروس المميت.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية للأبحاث، لم تسجل نحو 17 دولة أي ظهور حالات لفيروس كورونا فيها منذ بدء انتشاره في العالم قبل ثلاثة أشهر.

وهذه الدول هي: 4 دول آسيوية، و3 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الإستوائية، بحسب تقرير أوردته مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرا.

وتضم قائمة الدول الأسيوية الخالية من كورونا، اليمن وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان.

أما الدول الإفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من "جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".

وأرجعت "نيوزويك" عدم وصول الفيروس إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

كما أن الدول التي لم يصلها الفيروس، أغلبها جزر صغيرة وزوارها في الواقع قليلون. فبُعد مواقع هذه الدول (التي هي أصلا جزر في المحيط) يجعلها معزولة ذاتيا من الأساس، عند تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عليها.

أما في الدول المتضررة بالفيروس، فبحسب آخر الاحصائيات لجامعة هوبكنز، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم 1203485 ، والوفيات 64784 ، والمتعافين 247001.