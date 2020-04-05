أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، عن تمديد آجال إيداع التصريح الشهري لشهري فيفري ومارس ودفع الحقوق والرسوم المتعلقة بهما، إلى غاية يوم 20 ماي المقبل.

وأفادت مصالح الضرائب في بيان لها، "أن المكلفين بالضريبة يتعين عليهم إيداع التصريحات الثلاث بحلول تاريخ 20 ماي ودفع الحقوق المتعلقة بها، أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية ودفع الضرائب والرسوم المستحقة إلكترونيا".

وأضاف ذات البيان، أنه "بالنسبة للتصريح الفصلي الخاص بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، فقد تم تمديد آجال إيداع التصريح الفصلي للضريبة على الدخل الإجمالي لأجور أشهر جانفي، فيفري ومارس إلى غاية يوم 20 ماي 2020. فيما تم تمديد التصريح السنوي للنتائج (الميزانية السنوية والملحقات) إلى تاريخ 30 جوان 2020. أما بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فسيمدد أجل إيداع التصريح السنوي للنتائج إلى غاية 31 ماي 2020".

وأشارت ذات مصالح، إلى أن تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة على الأرباح الشركات هو 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح السنوي للنتائج.

كما تم تمديد أجل إيداع التصريح السنوي للمداخيل (الضريبة على الدخل الإجمالي/ محل الإقامة) إلى غاية 30 جوان. فيما مددت آجال دفع القسط الوقتي الأول للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات إلى تاريخ 20 جوان 2020.

وأوضح ذات المصدر، أنه "يكمن للمكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني لتسديد ديونهم الجبائية، كما يمكن لهؤلاء التماس تعديل جدولهم الزمني إذا كانوا يعانون من نقص السيولة"

وتم في ذات السياق، تعليق عملية فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة.