تبرع الرئيس الأسبق اليمين زروال بشهر من معاش تقاعده للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الوباء المستجد "كورونا"، حسب ما كشفه أحد أقاربه، اليوم الأحد.

وحسب المصدر، اليمين زروال الذي تقلد منصب رئيس الجمهورية بين سنتي 1995 و 1999، أراد من خلال هذه الالتفاتة الرمزية، تقديم دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة الوباء.

ودعا بهذه المناسبة كل المواطنين إلى احترام القواعد والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل القضاء على هذا الفيروس القاتل.