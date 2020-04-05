وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومان رئاسيان يقضيان بتحويل اعتمادات مالية بقيمة أربعة ملايير وثمانين مليون دينار جزائري، إلى ميزانية الصحة لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" في الجزائر، حسبما صدر في الجريدة الرسمية في عددها الـ 19.

وينص المرسوم الأول، على تحويل اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار ( 3.700.000.000 دج )، كانت مقيّدة في ميزانية 2020 في باب التكاليف المشتركة والنفقات المحتملة، إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة تحت باب "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا.

أما المرسوم الثاني، فينص على تحويل اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 330.000.000 دج )، كانت مقيدة في ميزانية 2020 تحت باب النفقات المشتركة والنفقات المحتملة، إلى ميزانية تسيير ذات الوزارة في باب "مـساهمة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".