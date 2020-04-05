أكد محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم أن المنتوج الوطني من مادة السميد يستجيب للطلب الوطني وأن الندرة المفتعلة سببها المضاربة وبعض الخلل في التوزيع.

وأوضح بوشامة للإذاعة الجزائرية، أن الوزير الأول عبد العزيز جرد أعطى تعليمات بفتح كل نقاط البيع التابعة لمجمع "اغروفيد" للصناعات الغذائية للاستجابة للطلب المتزايد على مادتي السميد والفرينة لافتا إلى أن هناك 27 مطحنة سميد و29 مطحنة فرينة تعمل بكامل طاقتها لتوفير ما تحتاجه السوق الوطنية.

من جهة أخرى أشار بوشامة إلى أن جدولة ديون المؤسسات سيدرس مستقبلا من طرف الحكومة لحل مشكل السيولة والتقليل من البيروقراطية لمعالجتها.

وأضاف أن هناك إجراءات ستتخذ على مستوى البنوك والخزينة لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز الظرف الصعب الحالي والتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة.