أفاد بيان لوزارة الصناعة، أن شركة الصناعات الالكترونية "ايني" ستشرع في تصنيع أنظمة الانعاش وأجهزة التنفس آلية.

وحسب بيان وزارة الصناعة، تهدف الشركة العمومية من خلال هذه الخطوة إلى تقليل النقص الذي تعرفه المستشفيات حاليا من هذه الأجهزة وهو ما يعرقل عمل الأطباء وأعوان الصحة في علاج المرضى. وحسب الوزارة دائما، قامت شركة "إيني" بتصميم نظام الإنعاش الاصطناعي الذي يعوض التدخل اليدوي بالوسائل التقليدية للمساعدة على التنفس.

ويعد هذا النظام نسخة مبسطة جدا من أجهزة التنفس الاصطناعية الكلاسيكية. وقد تم تصميم نموذج هذا النظام خصيصا ليستجيب لاحتياجات المرضى الذين تتأثر قدراتهم التنفسية بعدوى فيروسية أو أمراض أخرى تتطلب مساعدة للحفاظ على وظيفة التنفس وتحسينها.