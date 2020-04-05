تم بباتنة حجز كمية معتبرة من السميد والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية كانت موجهة للمضاربة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بحجز 100 قنطار من السميد الرطب من القمح الجاف لدى شخص يبلغ من العمر 54 سنة بحي بوعقال الشعبي بمدينة باتنة يقوم بممارسة تجارية تدليسية عن طريق تخزين منتوج بهدف تحفيز ارتفاع الأسعار مع عدم الفوترة حيث تم توقيفه وتقديمه أمام النيابة المحلية وصدر بحقه غرامة مالية بقيمة 50 ألف د.ج .

كما أوقفت عناصر الأمن بدائرتي الشمرة وباتنة شخصين يبلغان من العمر 40 و64 سنة حسب ما أفاد به ذات المصدر وحجزت لدى الأول 100 قنطار من مادة السميد غير مفوترة ولدى الثاني 2.5 طن من السكر بدون فوترة كانتا محملتين على شاحنتين .

من جهتها أوقفت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية شخص (29 سنة) بحي بوزوران بمدينة باتنة كان يخزن بمرآب 5551 قارورة معقم اليدين و 578 علبة أدوية منتهية الصلاحية تم حجزها.

كما تمكنت فرقة البحث و التدخل من توقيف شخص آخر (26 سنة) كان على متن مركبة بالقرب من المستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة بحوزته 23 ألف زوج قفاز طبي.

أما عناصر الأمن الحضري الـ 11 بمدينة باتنة فأوقفت 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 30 سنة قاموا بسرقة كمية معتبرة من الأسلاك النحاسية تابعة لاتصالات الجزائر بالإضافة إلى بطاريات و مضخات للمياه من مختلف الأحجام .

وسيقدم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية المختصة بعد استيفاء إجراءات التحقيق , يضيف نفس المصدر.