كورونا : الولاة يتبرعون بشهر واحد من أجورهم

أخبار الوطن
5 ابريل 2020 () - واج/س.أ
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قرر الولاة التبرع بشهر واحد من أجورهم استجابة للهبة التضامنية في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و أوضح المصدر ذاته "استجابة للهبة التضامنية في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)،  فإن السيدات و السادة الولاة قد أعربوا بدورهم عن مساهمتهم من خلال التبرع بشهر واحد من أجرهم تأكيدا لمشاركتهم في الجهد الوطني كأعوان للدولة و مواطنين جزائريين في الأساس".

و شدد البيان على أن هذه المساهمة المالية "تأتي تعزيزا لمجهود التضامن الوطني و روح التعاون الاجتماعي الرامين إلى تخطي ظرف الأزمة الصحية الحالية و تذليل آثارها".

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