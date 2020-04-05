قرر الولاة التبرع بشهر واحد من أجورهم استجابة للهبة التضامنية في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و أوضح المصدر ذاته "استجابة للهبة التضامنية في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، فإن السيدات و السادة الولاة قد أعربوا بدورهم عن مساهمتهم من خلال التبرع بشهر واحد من أجرهم تأكيدا لمشاركتهم في الجهد الوطني كأعوان للدولة و مواطنين جزائريين في الأساس".

و شدد البيان على أن هذه المساهمة المالية "تأتي تعزيزا لمجهود التضامن الوطني و روح التعاون الاجتماعي الرامين إلى تخطي ظرف الأزمة الصحية الحالية و تذليل آثارها".