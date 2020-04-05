استفادت 2.400 عائلة معوزة تقطن بمناطق النائية بولاية تيسمسيلت، اليوم الأحد، من طرود غذائية.

وتمس هذه العملية التي تتم تحت إشراف السلطات الولائية العائلات المعوزة والأشخاص ذوي الدخل المحدود وكذا الذين توقفوا عن النشاط جراء التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حسبما أوضحه المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية المشاركة في تنظيم هذه المبادرة.

وأضاف محمد قابي أن هذه العملية تعد كمرحلة أولى على أن تتبعها أخرى خلال الأسبوع الجاري، بهدف استهداف أكبر عدد ممكن من المعوزين بالمناطق النائية للولاية.

وساهم في جمع هذه الطرود الغذائية محسنون من الولاية، فيما شارك في توزيعها المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية واللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، استنادا إلى ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، شرع اليوم ببلدية النعامة في عملية توزيع 273 طرد من المواد الغذائية على عائلات معوزة بذات الجماعة المحلية والقرى المجاورة لها، حسب أصحاب المبادرة .

وتندرج هذه العملية في إطار النشاط التضامني للتكفل بالفئات الهشة والقاطنين بالمناطق المعزولة عبر أحياء بلدية النعامة وقرى تابعة لها كحرشاية و التواجر و مسيف و الحيرش و الحجرات الطوال وغيرها خلال الظرف الإستثنائي المرتبط بوباء فيروس كورونا، وفق ذات المصدر.

وساهم في المبادرة فرع الهلال الأحمر الجزائري بالولاية والكشافة الإسلامية الجزائرية والمكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح، إلى جانب محسنين وتجار، حيث يتم وبإشراف من ممثلي مديرية النشاط الإجتماعي توصيل و تسليم هذه الطرود للعائلات في بيوتهم، يضيف المصدر.

وستتواصل العملية على مدار الأيام المقبلة بعد أن قامت مصالح بلدية النعامة بتهيئة مستودع لاستقبال هبات المتبرعين والمحسنين والمواطنين وممثلي مختلف القطاعات والجمعيات المحلية، كما أشير إليه.

وأشار نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية النعامة، موساوي محمد، أنه من المرتقب أن تمس هذه الهبة التضامنية أكثر من 1000 عائلة على مستوى دائرة النعامة