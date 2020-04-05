أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة عن استفادتها من جهاز للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، سيسمح للمصالح الاستشفائية بالولاية من إجراء أكثر من 100 تحليل يوميا للمصابين ويساعد في اختصار الوقت لإظهار نتائج الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالنيابة لولاية تيبازة ،برانكية مهدية ،أن الجهاز الذي تم اقتناءه اليوم يعتبر آخر تقنية في البيولوجيا الجزئية ،ويقوم بإجراء من 40 إلى 50 تحليل يوميا للمصابين بالفيروس حيث سيدخل الخدمة بداية من الأسبوع القادم بالتنسيق مع معهد باستور بالجزائر العاصمة.