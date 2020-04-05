كشف مصدر من مركب الحديد بالحجار في ولاية عنابة، بعد إصدار الحكومة لقرار الحجز الجزئي الصحي على ولاية عنابة الذي حدد مدته الزمنية من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا، إلى الشروع في استصدار رخص استثنائية فردية إلى حوالي 850 عامل وإداري يشتغلون بصيغة المناوبة صباحا و مساء من اجل استمرارية نشاط السلسلة الإنتاجية بنظام الحد الأدنى من الخدمة الإنتاجية على مستوي بعض الوحدات الإنتاجية الإستراتيجية كالفرن العالي و الوحدات الغازية و الاوكسيجينية ، بالإضافة إلى وحدة التزويد و التخزين لمادة الخام القادمة من منجمي الونزة و بوخضرة في ولاية تبسة.

وجاء قرار المديرية العامة لمركب الحجار حسب مصادرنا، باللجوء إلى. تسليم رخص الإستنائية لعمالها 850 العاملين بنظام المناوبة، تنفيذا لإجراءات الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 في الوسط العمال، بالإضافة إلى تسهيل مهمة العمال العاملين في المركب و المقيمين داخل وخارج ولاية عنابة وإقليم بلدية سيدي عمار، المتواجد فوق إقليمها المركب في التنقل عبر الحواجز الأمنية المثبتة عبر كافة تراب الولاية و الولايات المجاورة، لاسيما وان إدارة المركب يضمن يوميا خاصة في أوقات الحجر الصحي الجزئي وسائل نقل جماعي لعمالها " حافلات نقل جماعي" لضمان نقلهم من مقرات سكنهم إلى داخل المركب.

للإشارة فان المديرية العامة لمركب الحجار، قام في الأيام الماضية إلى تسريح جماعي لأكثر من خمسة ألاف عامل التزام بتوصيات الحكومة بتقليل التجمعات العمالية داخل المركب تفاذيا لانتقال الوباء في أوساط عمال مركب الحجار.